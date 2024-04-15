Пострадали 50 человек: директору турфирмы «Скай Тревел» воздастся по заслугам

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как 30-летний мужчина с февраля по апрель обманывал клиентов крупной автокомпании, сотрудником которой он ранее являлся. Аферист в сети предоставлял людям, желающим купить автомобильные запчасти, их фотоизображения. Если запчасти устраивали заказчиков, лжепродавец просил перевести деньги на банковские карты в полном объеме. Запчасти обманщик никому не отправлял — у него их просто не было.