Пострадали 50 человек: директору турфирмы «Скай Тревел» воздастся по заслугам

Крупные суммы выручили главные лица компании «Скай Тревел» в связи с недобросовестным выполнением услуг. Пострадало порядка 300 человек, — сообщает «КП — Владивосток» со ссылкой на СК по Приморскому краю.
Анну Беляеву, директора турфирмы, подозревают в мошенничестве с авиабилетами. Так, она с двумя сообщниками за последние несколько лет выручила менее 30 миллионов рублей. Преимущественно покупали билеты для детей из творческих или спортивных коллективов.
В конце марта стало известно о заключении Анны Беляевой под стражу. По данным СК по Приморскому краю, в специальные службы обратилось еще 47 заявителей, которые пострадали от действий Беляевой. Размер причиненного им в сумме ущерба — более 13 миллионов рублей.
В связи с этим завели новое уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупном размере. Как минимум пять граждан уже признаются потерпевшими. С остальными заявителями работа продолжается.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как 30-летний мужчина с февраля по апрель обманывал клиентов крупной автокомпании, сотрудником которой он ранее являлся. Аферист в сети предоставлял людям, желающим купить автомобильные запчасти, их фотоизображения. Если запчасти устраивали заказчиков, лжепродавец просил перевести деньги на банковские карты в полном объеме. Запчасти обманщик никому не отправлял — у него их просто не было.