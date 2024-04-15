Не передал сигарету: ударил ножом в живот прохожего житель Хабаровского края

Суд вынес приговор 49-летнему местному жителю по статье УК РФ по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Осенью прошлого года обвиняемый подошел к незнакомому мужчине на улице и попросил передать ему сигареты. После отказа он ударил его ножом в область живота.