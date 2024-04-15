Не передал сигарету: ударил ножом в живот прохожего житель Хабаровского края

В Ванинском районе Хабаровского края мужчину осудили за нанесение ножевого ранения незнакомцу. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Суд вынес приговор 49-летнему местному жителю по статье УК РФ по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Осенью прошлого года обвиняемый подошел к незнакомому мужчине на улице и попросил передать ему сигареты. После отказа он ударил его ножом в область живота.
— Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. Суд приговорил мужчину к двухгодичному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Приговор еще не вступил в законную силу.