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1 человек погиб и 13 пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю

За период с 8 по 14 апреля на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 186 дорожно-транспортных происшествий, в которых повреждены оказались 340 транспортных средств.

Источник: ГУ МВД

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, в 11 дорожно-транспортных происшествиях за прошедшую неделю пострадали люди: различные травмы получили 13 человек, в том числе 2 ребёнка. Ещё один участник ДТП погиб. По всем фактам ведутся административные расследования для установления причин и обстоятельств произошедшего.

Из числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в Иркутске и районе за неделю по 5 аварий произошли из-за наездов на пешеходов и столкновений транспортных средств, ещё 1 — из-за наезда на велосипедиста.