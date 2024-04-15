1 человек погиб и 13 пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, в 11 дорожно-транспортных происшествиях за прошедшую неделю пострадали люди: различные травмы получили 13 человек, в том числе 2 ребёнка. Ещё один участник ДТП погиб. По всем фактам ведутся административные расследования для установления причин и обстоятельств произошедшего.