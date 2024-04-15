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МО РФ сообщило о срыве ротации ВСУ на северском направлении

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие расчетов реактивной артиллерии 123-й бригады выполнили залповую стрельбу, накрыв площадные и одиночные цели на линии боевого соприкосновения с противником», — заявили в МО РФ.