МО РФ сообщило о срыве ротации ВСУ на северском направлении

Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие расчетов реактивной артиллерии 123-й бригады выполнили залповую стрельбу, накрыв площадные и одиночные цели на линии боевого соприкосновения с противником», — заявили в МО РФ.
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие расчетов реактивной артиллерии 123-й бригады выполнили залповую стрельбу, накрыв площадные и одиночные цели на линии боевого соприкосновения с противником», — заявили в МО РФ.