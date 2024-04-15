Красноярка 7 раз сдала свою квартиру в аренду, но ключи никому так и не отдала

«Далее девушка под различными предлогами переносила заезд жильцов и просила внести предоплату еще за что-нибудь: то за установку домофона, то за доставку мебели в квартиру. Никто из тех, кто откликнулся на объявление аферистки, в итоге не получил квартиру в аренду», — рассказывают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.