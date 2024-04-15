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Красноярка 7 раз сдала свою квартиру в аренду, но ключи никому так и не отдала

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Аферистка брала предоплату с арендаторов, а потом переносила сроки и в конце концов просто исчезала.

Источник: НИА Красноярск

С января по февраль 2024 года 25-летняя жительница Красноярска сдавала в аренду свою квартиру. Она опубликовала в сети объявление, встречалась с арендаторами, подписывала договоры и брала предоплату.

«Далее девушка под различными предлогами переносила заезд жильцов и просила внести предоплату еще за что-нибудь: то за установку домофона, то за доставку мебели в квартиру. Никто из тех, кто откликнулся на объявление аферистки, в итоге не получил квартиру в аренду», — рассказывают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Афериста переставала выходить на связь с клиентами, оставляя их деньги себе. Всего девушка обманула семь человек на 240 тысяч рублей. На нее завели дело за мошенничество. По статье ей грозит до 5 лет лишения свободы.