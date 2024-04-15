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Российские дроны уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении

ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск, применяя разведывательные и ударные БпЛА, уничтожили склад боеприпасов и укрытия ВСУ, расположенные в одном из оставленных жителями населенных пунктах на донецком направлении, говорится в сообщении министерства обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты FPV-дронов точно поразили личный состав ВСУ в укрытии опорного пункта. Повторными ударами других FPV-дронов были уничтожены склад боеприпасов и техника украинских националистов. После выполнения боевой задачи военнослужащие ВС РФ приступили к смене своих стартовых позиций, когда их заметили вражеские беспилотники», — сообщили в ведомстве.

При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет запуск дрона. Оператор определяет цель, которую необходимо уничтожить, а его помощник готовит боеприпас с поражающими элементами, обеспечивает его крепление к беспилотнику, запуск FPV-дрона и отслеживает по карте направление полета, ориентирует оператора и корректирует его работу, отмечается в сообщении.