Российские дроны уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении

При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет запуск дрона. Оператор определяет цель, которую необходимо уничтожить, а его помощник готовит боеприпас с поражающими элементами, обеспечивает его крепление к беспилотнику, запуск FPV-дрона и отслеживает по карте направление полета, ориентирует оператора и корректирует его работу, отмечается в сообщении.