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Замначальника службы по видеонаблюдению в Иркутске заключили под стражу по делу о взятке

Фигурант получил 500 тысяч рублей за содействие в подготовке документов и приемке услуг.

Источник: IrkutskMedia.ru

СУ СК России по Иркутской области по материалам УФСБ России по региону возбудил уголовное дело в отношении должностного лица МКУ города Иркутска «Безопасный город». Фигуранту предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, речь идет о заместителе начальника службы по видеонаблюдению МКУ «Безопасный город» Андрее Нагорном. Мужчина получил от лица, представляющего интересы коммерческой организации, взятку в размере 500 тысяч рублей. Деньги предназначались за содействие в подготовке документов и приемке услуг по муниципальным контрактам, связанных с организацией системы интеллектуального видеонаблюдения в областном центре.

В результате оперативных мероприятий подозреваемый задержан на месте преступления, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия.