Замначальника службы по видеонаблюдению в Иркутске заключили под стражу по делу о взятке

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, речь идет о заместителе начальника службы по видеонаблюдению МКУ «Безопасный город» Андрее Нагорном. Мужчина получил от лица, представляющего интересы коммерческой организации, взятку в размере 500 тысяч рублей. Деньги предназначались за содействие в подготовке документов и приемке услуг по муниципальным контрактам, связанных с организацией системы интеллектуального видеонаблюдения в областном центре.