Замначальника службы по видеонаблюдению в Иркутске заключили под стражу по делу о взятке

СУ СК России по Иркутской области по материалам УФСБ России по региону возбудил уголовное дело в отношении должностного лица МКУ города Иркутска «Безопасный город». Фигуранту предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, речь идет о заместителе начальника службы по видеонаблюдению МКУ «Безопасный город» Андрее Нагорном. Мужчина получил от лица, представляющего интересы коммерческой организации, взятку в размере 500 тысяч рублей. Деньги предназначались за содействие в подготовке документов и приемке услуг по муниципальным контрактам, связанных с организацией системы интеллектуального видеонаблюдения в областном центре.
В результате оперативных мероприятий подозреваемый задержан на месте преступления, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия.