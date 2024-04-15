Бронегруппа тульских десантников атаковала опорный пункт ВСУ

«Бронегруппа гвардейского парашютно-десантного полка тульского гвардейского соединения ВДВ, действующая на танках Т-80 и боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, оперативно выдвинулась в заданный район на Северском направлении для уничтожения указанных целей», — сообщили в оборонном ведомстве.
В МО РФ сообщили, что десантники регулярно совершают дерзкие рейды и подбираются практически вплотную к позициям ВСУ.
«Под непрерывным огнем противника экипажи танка Т-80 и БМД-2К-АУ смогли прорваться к опорному пункту ВСУ и открыть по нему огонь, уничтожая все живое на нем», — уточнили в МО РФ.
Сообщается, что после боевой работы бронегруппы штурмовые группы десантников зашли на опорный пункт и зачистили его.