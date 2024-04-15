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Минометчики сорвали ротацию ВСУ в районе Работино

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Военнослужащие смешанной минометной батареи 71-го гвардейского полка группировки «Днепр» сорвали ротацию штурмовой группы ВСУ в районе Работино на запорожском направлении, сообщил журналистам заместитель командира огневого взвода с позывным Горец.

Источник: © РИА Новости

«В районе населенного пункта Работино противник предпринял попытку замены личного состава. Его позиции были в зоне видимости наших разведывательных дронов и в зоне поражения. Группа боевиков пыталась незаметно пробраться к своим через участок с разбитой западной техники. Мы их подловили во время движения, и после прилета нашего снаряда вся группа украинских боевиков оказалась небоеспособной», — рассказал Горец.

По его словам, почти каждый день российским минометчикам в районе Работино удается поражать украинских националистов во время ротаций личного состава, при эвакуациях и подвозе боеприпасов.