Минометчики сорвали ротацию ВСУ в районе Работино

«В районе населенного пункта Работино противник предпринял попытку замены личного состава. Его позиции были в зоне видимости наших разведывательных дронов и в зоне поражения. Группа боевиков пыталась незаметно пробраться к своим через участок с разбитой западной техники. Мы их подловили во время движения, и после прилета нашего снаряда вся группа украинских боевиков оказалась небоеспособной», — рассказал Горец.