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В Приморье из-за перелива ограничили движение автомобилей

В Приморье из-за перелива ограничили движение автомобилей по краевой дороге.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 15 апр — РИА Новости. В Приморье из-за перелива ограничено движение легковых автомобилей на участке краевой автодороги Дальнереченск — Ариадное, сообщает правительство Приморья.

«Движение легковых автомобилей нарушено в Дальнереченском городском округе Приморья из-за перелива на участке дороги Дальнереченск — Ариадное. Водители могут воспользоваться альтернативным проездом», — говорится в сообщении.

По данным краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, подтоплен участок дороги Дальнереченск — Ариадное со 112 по 117 километр. Глубина перелива достигает 40 сантиметров. Альтернативный проезд есть через Чугуевку по трассе Уборка — Самарка — Ариадное.