В Приморье из-за перелива ограничили движение автомобилей

По данным краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, подтоплен участок дороги Дальнереченск — Ариадное со 112 по 117 километр. Глубина перелива достигает 40 сантиметров. Альтернативный проезд есть через Чугуевку по трассе Уборка — Самарка — Ариадное.