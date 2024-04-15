Женили на бабуле: в Приморье разоблачили мошенников, нажившихся на смерти

«Гуляли» недолго. Местные жители узнали о произошедшем и на личном приеме рассказали обо всем прокурору. Во время расследования удалось собрать достаточно доказательств. В настоящее время прокуратура продолжает контролировать анализ всех обстоятельств. В том числе достоверное установление роли фиктивной супруги в преступной деятельности. Подозреваемого заключили под стражу. Его супругу поместили под домашний арест на два месяца. Заведено уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупном размере.