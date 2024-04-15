Женили на бабуле: в Приморье разоблачили мошенников, нажившихся на смерти

В Приморском крае арестовали человека, который отправил своего знакомого на СВО, фиктивно женил, дождался его кончины и незаконно получил выплаты. Все это так и осталось бы «в тени», если бы прокурору района обо всем не рассказали те, кто знал умершего, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Мужчина 1982 года рождения из Яковлевского района с супругой уговорили своего 46-летнего знакомого отправиться защищать Родину. Он проживал в дачном доме семейной пары и трудился разнорабочим. Пророчили картины геройской доблести, духа товарищества и финансовой поддержки в случае ранения. Перед тем, как подписать контракт, будущий военный женился на 63-летней женщине. Родственников не было, кроме новоиспеченной жены.
«Гуляли» недолго. Местные жители узнали о произошедшем и на личном приеме рассказали обо всем прокурору. Во время расследования удалось собрать достаточно доказательств. В настоящее время прокуратура продолжает контролировать анализ всех обстоятельств. В том числе достоверное установление роли фиктивной супруги в преступной деятельности. Подозреваемого заключили под стражу. Его супругу поместили под домашний арест на два месяца. Заведено уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупном размере.