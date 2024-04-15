Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять человек арестованы после аварии на фуникулере в Анталье

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил об аресте пяти человек в рамках расследования аварии на фуникулере в турецкой Анталье. Во время аварии один человек погиб, 17 пострадали.

Источник: AP 2023

«После оценки предварительного отчета экспертов… были арестованы пять человек из 14 задержанных, в отношении восьми введен судебный контроль, еще один отпущен на свободу», — написал Тунч в соцсети X.

Авария произошла вечером 12 апреля. Один из элементов опоры оторвался и ударил по кабине, из-за этого у нее выбило пол. Находившиеся внутри пассажиры упали с высоты. Движение фуникулеров было остановлено. Спасатели завершили эвакуацию 174 человек только спустя сутки после произошедшего. Фуникулер был открыт в 2017 году.

расследование