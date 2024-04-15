Пять человек арестованы после аварии на фуникулере в Анталье

Авария произошла вечером 12 апреля. Один из элементов опоры оторвался и ударил по кабине, из-за этого у нее выбило пол. Находившиеся внутри пассажиры упали с высоты. Движение фуникулеров было остановлено. Спасатели завершили эвакуацию 174 человек только спустя сутки после произошедшего. Фуникулер был открыт в 2017 году.