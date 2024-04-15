Иномарка сбила 24-летнюю женщину на пешеходном переходе в Комсомольске

В районе дома № 22 по улице Калинина в Комсомольске 11 апреля произошло ДТП. Иномарка сбила 24-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В 08:20 утра 66-летний водитель, управлявший автомобилем «Тойота Витц», двигался по улице Орехова в сторону улицы Калинина. Он не уступил дорогу пешеходу.
— Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, двигаясь справа налево. В результате наезда женщина получила травмы, — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.
Госпитализация пострадавшей не потребовалась.