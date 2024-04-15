Объявлена высокая пожарная опасность: Приморье продолжает бороться с огнем

Приморье на выходных «разгорелось». В течение 14 апреля огнеборцы ликвидировали в регионе 41 природный пожар и еще два локализовали. По данным спутникового мониторинга, в этот день в крае действовали 104 крупных пожара, на 53 больше, чем сутками раньше. Подробности горячей ситуации рассказывает «Комсомольская правда — Владивосток».
По данным краевого правительства, за прошедшие сутки на землях лесного фонда обнаружили 19 пожаров, 17 из которых удалось оперативно потушить, еще два — локализовать. Огонь успел пройти здесь 518 гектаров территории. Еще один лесной пожар обнаружили утром 15 апреля на площади в пять гектаров.
На прочих землях обнаружили и ликвидировали 24 пожара, от которых пострадали больше 940 гектаров природных территорий.
В то же время, система спутникового мониторинга показала по состоянию на 14 апреля 104 крупных пожара на территории Приморья. Это на 53 больше, чем сутками ранее. Количество термоточек за сутки увеличилось больше, чем в два раза, и превысило две тысячи аномалий.
Сегодня, 15 апреля, для всего региона установили четвертый — высокий, класс пожарной опасности в лесах.
Согласно данным ФБУ «Аваилесоохрана», полученным при помощи космического мониторинга, в Приморье на 13 апреля произошло 362 пожара на землях всех категорий. При этом от огня пострадали больше 76 тысяч гектаров территории, в том числе, больше 15 тысяч гектаров — покрытых лесом.