Объявлена высокая пожарная опасность: Приморье продолжает бороться с огнем

В то же время, система спутникового мониторинга показала по состоянию на 14 апреля 104 крупных пожара на территории Приморья. Это на 53 больше, чем сутками ранее. Количество термоточек за сутки увеличилось больше, чем в два раза, и превысило две тысячи аномалий.