22-летняя девушка попала под следствие после звонка о взятых в заложники жителях Кульсары

«При незамедлительной проверке данная информация оказалась ложной. Принятыми мерами сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции области за совершение ложного звонка в поселке Бейнеу была задержана 22-летняя девушка. Более того, было установлено, что она ранее в автобусе похитила мобильный телефон, с которого совершила анонимный звонок. В настоящее время в отношении нее проводится досудебное расследование по фактам кражи чужого имущества и заведомо ложного сообщения об акте терроризма», — говорится в сообщении МВД.