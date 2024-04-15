Неизвестный напал с ножом на карагандинца

Происшествие случилось 13 апреля в 15-м микрорайоне Караганды. Там в медучреждение госпитализировали 43-летнего мужчину с ножевым ранением. Полиция возбудила уголовное дело.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали 47-летнего подозреваемого», — сообщили в ДП.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Ведется расследование.
Напомним, недавно в Алматы неизвестный мужчина напал на женщину на улице. Благодаря выходившим из соседнего здания прохожим женщине удалось скрыться. В пресс-службе полиции Алматы сообщили, что по факту нанесения телесных повреждений женщине начато расследование. Мужчина задержан и привлекается к ответственности.