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Неизвестный напал с ножом на карагандинца

В Караганде полиция задержала подозреваемого в нападении на местного жителя, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Карагандинской области.

Происшествие случилось 13 апреля в 15-м микрорайоне Караганды. Там в медучреждение госпитализировали 43-летнего мужчину с ножевым ранением. Полиция возбудила уголовное дело.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали 47-летнего подозреваемого», — сообщили в ДП.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Ведется расследование.

Напомним, недавно в Алматы неизвестный мужчина напал на женщину на улице. Благодаря выходившим из соседнего здания прохожим женщине удалось скрыться. В пресс-службе полиции Алматы сообщили, что по факту нанесения телесных повреждений женщине начато расследование. Мужчина задержан и привлекается к ответственности.