Неизвестный напал с ножом на карагандинца

Напомним, недавно в Алматы неизвестный мужчина напал на женщину на улице. Благодаря выходившим из соседнего здания прохожим женщине удалось скрыться. В пресс-службе полиции Алматы сообщили, что по факту нанесения телесных повреждений женщине начато расследование. Мужчина задержан и привлекается к ответственности.