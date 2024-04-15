Минобороны РФ сообщило о перехвате украинского БПЛА над Краснодарским краем

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Краснодарского края», — говорится в Telegram-канали ведомства.
Накануне, 14 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Краснодарским краем. Попытка атаки была пресечена около 07:00. Ранее в этот день средства ПВО сбили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря. БПЛА были уничтожены около 06:30.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.