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Минобороны РФ сообщило о перехвате украинского БПЛА над Краснодарским краем

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Краснодарского края. Об этом 15 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Краснодарского края», — говорится в Telegram-канали ведомства.

Накануне, 14 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Краснодарским краем. Попытка атаки была пресечена около 07:00. Ранее в этот день средства ПВО сбили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря. БПЛА были уничтожены около 06:30.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.