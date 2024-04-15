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Большая вода подступает к Астане? Что происходит в пригородах 15 апреля

В одном из пригородов Астаны размыло дамбу, в другом из-за перелива закрыли дорогу на Атбасар, практически в каждом из поселков активно проводят противопаводковые мероприятия.

Источник: Пресс-служба МЧС Казахстана

АСТАНА, 15 апр — Sputnik. Дамба, установленная на канале системы лиманного орошения «Алва» в одном из пригородов Астаны оказалась не в силах противостоять паводку, признали в акимате Целиноградского района (близ столицы Казахстана — Sputnik).

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«Вечером 14 апреля в дамбе “Старый грейдер” системы лиманного орошения “Алва” произошел перелив в направлении автомобильной дороги республиканского значения Астана — Коргалжын и села Караоткель», — подчеркивается в сообщении акимата.

Ночью, добавили в акимате, в аварийном режиме спасатели, коммунальщики и местные жители укладывали мешки с песком, чтобы восстановить дамбу.

«Касательно перелива системы лиманного орошения “Алва” в реку Мукыр сообщаем, что на данный момент угрозы подтопления населенных пунктов нет».

подчеркнули в акимате.

На месте работают службы ДЧС, «Казводхоз» и местное население. Перелив устранен, добавили в акимате.

Местные власти отметили, что в в районе укрепляют и возводят земляные защитные дамбы, очищают арыки, каналы и водопропускные сооружения на автодорогах.

По данным акимата, откачано свыше 1,4 миллиона кубометров талых вод, уложено порядка 45 тысяч мешков с инертными материалами.

«Задействованы 94 человека, из них 37 сотрудники ДЧС, 32 единиц техники, 20 мотопомп, 2 прицепных мотопомпы, лодка. Работы в данном направлении продолжаются».

указали в акимате.

Работает оперативный противопаводковый штаб: 8−71651−30−186, Call-центр 109 (9), 8−71651−30−772, 30−773, 8−707−56−30−109 (WhatsApp*).

Говоря о дорогах, нацкомпания «КазАвтоЖол» (оператор автодорог, в том числе платных, в Казахстане — Sputnik) сообщила, что в том же Целиноградском районе Акмолинской области из-за повышения уровня воды и разлива талых вод через дорогу ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги Кокшетау — Атбасар от километра 120 до километра 184, на участке от посёлка Максимовка до города Атбасар.

Между тем в самом Атбасаре Жамбылской области в круглосуточном режиме проводят работы по откачке талой воды.

«В селе Самарка эвакуированы в безопасные места 45 местных жителей, из них 25 детей. А также проведены работы по укладке свыше 1500 мешков для защиты средней-школы», — указывается в сообщении МЧС.

С другой стороны от Астаны, в поселке Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области сводно-спасательная группа воинской части 52859 МЧС провели противопаводковые мероприятия, добавили в ведомстве.

* Принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена.