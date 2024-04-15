Большая вода подступает к Астане? Что происходит в пригородах 15 апреля

АСТАНА, 15 апр — Sputnik. Дамба, установленная на канале системы лиманного орошения «Алва» в одном из пригородов Астаны оказалась не в силах противостоять паводку, признали в акимате Целиноградского района (близ столицы Казахстана — Sputnik).
«Вечером 14 апреля в дамбе “Старый грейдер” системы лиманного орошения “Алва” произошел перелив в направлении автомобильной дороги республиканского значения Астана — Коргалжын и села Караоткель», — подчеркивается в сообщении акимата.
Ночью, добавили в акимате, в аварийном режиме спасатели, коммунальщики и местные жители укладывали мешки с песком, чтобы восстановить дамбу.
«Касательно перелива системы лиманного орошения “Алва” в реку Мукыр сообщаем, что на данный момент угрозы подтопления населенных пунктов нет».
На месте работают службы ДЧС, «Казводхоз» и местное население. Перелив устранен, добавили в акимате.
Местные власти отметили, что в в районе укрепляют и возводят земляные защитные дамбы, очищают арыки, каналы и водопропускные сооружения на автодорогах.
По данным акимата, откачано свыше 1,4 миллиона кубометров талых вод, уложено порядка 45 тысяч мешков с инертными материалами.
«Задействованы 94 человека, из них 37 сотрудники ДЧС, 32 единиц техники, 20 мотопомп, 2 прицепных мотопомпы, лодка. Работы в данном направлении продолжаются».
Работает оперативный противопаводковый штаб: 8−71651−30−186, Call-центр 109 (9), 8−71651−30−772, 30−773, 8−707−56−30−109 (WhatsApp*).
Между тем в самом Атбасаре Жамбылской области в круглосуточном режиме проводят работы по откачке талой воды.
«В селе Самарка эвакуированы в безопасные места 45 местных жителей, из них 25 детей. А также проведены работы по укладке свыше 1500 мешков для защиты средней-школы», — указывается в сообщении МЧС.
С другой стороны от Астаны, в поселке Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области сводно-спасательная группа воинской части 52859 МЧС провели противопаводковые мероприятия, добавили в ведомстве.
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