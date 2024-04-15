Большая вода подступает к Астане? Что происходит в пригородах 15 апреля

АСТАНА, 15 апр — Sputnik. Дамба, установленная на канале системы лиманного орошения «Алва» в одном из пригородов Астаны оказалась не в силах противостоять паводку, признали в акимате Целиноградского района (близ столицы Казахстана — Sputnik).

Местные власти отметили, что в в районе укрепляют и возводят земляные защитные дамбы, очищают арыки, каналы и водопропускные сооружения на автодорогах.

Говоря о дорогах, нацкомпания «КазАвтоЖол» (оператор автодорог, в том числе платных, в Казахстане — Sputnik) сообщила, что в том же Целиноградском районе Акмолинской области из-за повышения уровня воды и разлива талых вод через дорогу ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги Кокшетау — Атбасар от километра 120 до километра 184, на участке от посёлка Максимовка до города Атбасар.