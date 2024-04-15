По материалам ФСБ на чиновника в Иркутске завели уголовное дело о взяточничестве

В результате оперативных мероприятий подозреваемый задержан на месте преступления, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, уточняется в сообщении СУ СК РФ по Иркутской области.