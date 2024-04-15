По материалам ФСБ на чиновника в Иркутске завели уголовное дело о взяточничестве

Получение взятки в размере полмиллиона рублей вменяют муниципальному служащему в Иркутске. На мужчину завели уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Иркутской области.
На должностное лицо муниципального казённого учреждения «Безопасный город» вышли сотрудники ФСБ. По версии следствия, чиновник получил взятку за содействие в подготовке документов и приёмке услуг, которые коммерческая компания оказывала по муниципальному контракту. Контракт касался организации системы интеллектуального видеонаблюдения в Иркутске.
В результате оперативных мероприятий подозреваемый задержан на месте преступления, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, уточняется в сообщении СУ СК РФ по Иркутской области.