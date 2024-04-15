«Айфон за 2500 и колонка в подарок»: два друга сколотили больше 10 млн рублей, продавая несуществующий товар за копейки

— Почему раскрытием дела занимались оперативники из Иркутска? В нашу дежурную часть обратилась одна из потерпевших, — продолжает рассказывать старший лейтенант Маслов. — Девушка подробно описала, как наткнулась на онлайн-маркет в мессенджере и захотела обновить гардероб. Выбрав одежду, девушка написала продавцу и оформила заказ на 6 тысяч рублей. Как правило, с клиентов мошенники всегда требовали полную оплату, которую просили переводить по реквизитам онлайн-кошелька или на банковские карты подставных лиц. Также использовались другие уловки, к примеру: «вы стали двухтысячным покупателем. Дарим пять любых товаров, только заплатите за доставку» или «извините, общая сумма указана с ошибкой. Переведите ещё тысячу рублей», а когда жертва оправляла деньги, добавляли: «вы неправильно поняли. Отправить необходимо полную сумму, а не ее часть. Совершите перевод еще раз, разница будет возвращена вам на карту».