«Айфон за 2500 и колонка в подарок»: два друга сколотили больше 10 млн рублей, продавая несуществующий товар за копейки

«Только 10 подписчиков смогут купить технику с 90% скидкой. Ликвидация товара. Торопись!», — при виде такого выгодного предложения заядлым любителям онлайн-покупок тяжело пройти мимо. На это и рассчитывала парочка мошенников из Пскова. Акцию невиданной щедрости товарищи периодически устраивали в канале созданного ими маркетплейса. Выставляли товары и принимали заказы в мессенджере.
Большое количество подписчиков со всех регионов страны, реалистичные фото и описание вещей, приятные по общению продавцы и кричащая реклама — все это заставляло людей без колебаний прощаться со своими деньгами. Окончательно усыпляли бдительность цены — в 10 раз ниже рыночных! Доходило до смешного: смартфон последней модели (на покупку таких часто берут кредиты) и умную колонку обещали отдать за 2,5 тысячи рублей. Мол, склад переполнен, нужно освобождать место, да и предложение ограничено.
Стоит ли говорить, что ни желанных обновок, ни своих кровных попавшиеся на удочку фанаты виртуального шоппинга больше не видели? Как только жулики выуживали из жертв оплату, то моментально исчезали с радаров. С помощью старого, как мир, обмана они украли более 10! миллионов рублей. И не исключено, что это неокончательная сумма ущерба.
Как работают современные аферисты в сети, и как не дать нажиться на себе? Об этом в материале КП-Иркутск.
Жили в страхе, что вот-вот за ними придут
— Два обычных парня в возрасте 21 года. Нигде не учились, не работали. Им это попросту было не нужно, — рассказывает о подозреваемых в мошенничестве жителях Пскова оперуполномоченный иркутского отдела полиции № 6 Андрей Маслов. Вместе с напарником Иваном Карповым они выследили и задержали создателей нелегального бизнеса. Профиль оперативников соответствующий — раскрытие преступлений, связанных с информационно-телекоммуникационными технологиями.
— Абсолютно обычные и ничем не отличающиеся от сверстников молодые люди. Единственное, что их объединяло — тяга к легким деньгам, — добавляет лейтенант Карпов. — Они признавались — знали, что когда-нибудь их поймают. Жили в страхе, что вот-вот за ними придут, но старались наслаждаться моментом.
Познакомились будущие подельники в общей компании. Оба в свободное время (которого было в избытке) рубились в видеоигры и вели стримы (прямые эфиры — прим. Ред.) в Интернете. Пообщавшись в оффлайне, приятели поняли, что мечтают примерно об одном — жить припеваючи, не прилагая к этому усилий. Так, в их головах поселилась мысль открыть фейковый магазин. К слову, идея далеко не уникальная. Только в СМИ описаны сотни предостережений о подобных способах обмана.
«Вы двухтысячный покупатель»
— Почему раскрытием дела занимались оперативники из Иркутска? В нашу дежурную часть обратилась одна из потерпевших, — продолжает рассказывать старший лейтенант Маслов. — Девушка подробно описала, как наткнулась на онлайн-маркет в мессенджере и захотела обновить гардероб. Выбрав одежду, девушка написала продавцу и оформила заказ на 6 тысяч рублей. Как правило, с клиентов мошенники всегда требовали полную оплату, которую просили переводить по реквизитам онлайн-кошелька или на банковские карты подставных лиц. Также использовались другие уловки, к примеру: «вы стали двухтысячным покупателем. Дарим пять любых товаров, только заплатите за доставку» или «извините, общая сумма указана с ошибкой. Переведите ещё тысячу рублей», а когда жертва оправляла деньги, добавляли: «вы неправильно поняли. Отправить необходимо полную сумму, а не ее часть. Совершите перевод еще раз, разница будет возвращена вам на карту».
Взявшись за дело, оперативники только в одном Приангарье обнаружили 30 пострадавших. В основном это старшеклассники и студенты 1−2 курсов. Грезя о новеньком телефоне, другой модной технике или обновках, подростки напрочь забывали об осторожности и полностью доверялись аферистам.
— Рассчитывая на молодую аудиторию, преступники размещали объявления с вейпами и жидкостями для них. Опять же за копейки. Для придания реалистичности фотографии брали на настоящих маркетплейсах, — говорит Иван Карпов. — Даже, понимая, что их обманули, школьники никому ничего не рассказывали, боясь наказания от родителей. В некоторых случаях потери жертв были небольшими, из-за чего те не видели смысла обращаться в полицию.
Раскрыть преступление за 6000 км
Андрею Маслову и Ивану Карпову понадобилось около месяца, чтобы выйти на след предполагаемых жуликов. Чуть больше времени занял поиск неопровержимых улик. Все работа проводилась дистанционно — на расстоянии почти шести тысяч километров. Однако рассказывать об этом подробнее запрещено в интересах следствия.
— Выехав в Псков, мы быстро нашли одного из подозреваемых и арестовали его. Вскоре к нему на встречу пришел ничего не подозревающий сообщник. Оба не сопротивлялись и не отрицали вины. Для дальнейшего расследования и судебных разбирательств их этапировали в Иркутск.
Друзья признались, что планировали свернуть незаконный бизнес, но не успели. Полицейские нашли их раньше.
— Один из них был блогером, второй — имел опыт создания сообществ с миллионной аудиторией в соцсетях, которые продавал, — вспоминает Андрей Маслов. — То есть у каждого имелись навыки манипулирования людьми онлайн. Они понимали, как рекламировать и как убедить купить.
Изучив ноутбук и телефоны задержанных, полицейские нашли переписки с потерпевшими со всей России. Кажется, что нет ни одного региона, где бы не нажились мошенники.
— Я бы посоветовал просто не заниматься этими вещами, чтобы впоследствии не обрести проблем, — заключил под прицелом камеры один из приятелей.
ОФИЦИАЛЬНО
— По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Расследование продолжается, — сообщают КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
ВАЖНО
Как не попасть в ловушку во время онлайн-шоппинга
— Пользуйтесь услугами только проверенных маркетплейсов и онлайн-магазинов.
— Критически относитесь к огромным скидкам и низким ценам. Узнайте, сколько в среднем стоит этот товар на других площадках.
— Насторожитесь, если нет информации о продавце и его контактных данных.
— Постарайтесь узнать, когда был создан онлайн-магазин. Недавно? Это еще один повод задуматься.
— Не спешите отдавать деньги, когда вас торопят принять решение: «до конца акции несколько часов!», «такой возможности больше не будет», «не упускайте шанс сэкономить»
— Не вводите личные данные и данные банковских карт на подозрительных сайтах. Перед адресом безопасного сайта обязательно должно стоять «https» и значок закрытого замка.
— Не проходите по подозрительным ссылкам: отличающимся по написанию от официального названия компании/ магазина/ бренда или от незнакомых адресатов.
— Не теряйте бдительность, если продавец предоставляет скан своего паспорта или других документов. В эпоху цифровых технологий подделать их несложно.
— Не переводите деньги через малоизвестные платёжные системы или на частную банковскую карту.
— В фейковых магазинах чаще всего недоступны курьерская доставка и самовывоз.