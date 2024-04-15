В Ачинске река Чулым подтопила дачные участки

На место выезжали сотрудники МЧС, полиции, а также специалисты местного поисково-спасательного отделения. Организован временный водомерный пост, владельцы дачных участков проинформированы. Отмечается, что уже сейчас наблюдается спад уровня воды. Ухудшения обстановки не прогнозируется.