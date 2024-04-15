В Ачинске река Чулым подтопила дачные участки

14 апреля в садовом некоммерческом товариществе «Радуга» Ачинска подтопило несколько участков. Как рассказали спасатели Красноярского края, все произошло из-за ледового затора на реке Чулым.
На место выезжали сотрудники МЧС, полиции, а также специалисты местного поисково-спасательного отделения. Организован временный водомерный пост, владельцы дачных участков проинформированы. Отмечается, что уже сейчас наблюдается спад уровня воды. Ухудшения обстановки не прогнозируется.
Ранее о предстоящих паводках в Красноярском крае предупредили в региональном управлении МЧС.