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В Ачинске река Чулым подтопила дачные участки

В СНТ «Радуга» Ачинска подтопило несколько участков.

Источник: МЧС РФ

14 апреля в садовом некоммерческом товариществе «Радуга» Ачинска подтопило несколько участков. Как рассказали спасатели Красноярского края, все произошло из-за ледового затора на реке Чулым.

На место выезжали сотрудники МЧС, полиции, а также специалисты местного поисково-спасательного отделения. Организован временный водомерный пост, владельцы дачных участков проинформированы. Отмечается, что уже сейчас наблюдается спад уровня воды. Ухудшения обстановки не прогнозируется.

Ранее о предстоящих паводках в Красноярском крае предупредили в региональном управлении МЧС.