В Воронежской области затоплено 6 низководных мостов

По прогнозам спасателей, наивысшее половодье ожидается к 18—19 апреля на реке Ворона у города Борисоглебск. На реке Хопер также происходит повышение уровня воды. А вот на реках Дон, Девица, Подгорная и на Воронежском водохранилище уровень воды идет на спад.