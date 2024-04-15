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В Воронежской области затоплено 6 низководных мостов

В воде стоят и 29 приусадебных участков.

К понедельнику, 15 апреля, в Воронежской области не работает 6 низководных мостов в пяти муниципалитетах. Об этом рассказало в оперативной сводке региональное МЧС.

По прогнозам спасателей, наивысшее половодье ожидается к 18—19 апреля на реке Ворона у города Борисоглебск. На реке Хопер также происходит повышение уровня воды. А вот на реках Дон, Девица, Подгорная и на Воронежском водохранилище уровень воды идет на спад.

К 15 апреля затоплены следующие низководные мосты:

через реку Ворона мост между населенными пунктами Большие Алабухи и Власовкой в Грибановском районе, здесь организована лодочная переправа;

через реку Савала мост в районе села Русаново на автодороге «Новохоперск — Русаново-Еланский», км 5+000, в Новохоперском районе;

через реку Хопер мост между Губари и Макашевкой в Борисоглебском районе,

через реку Черная Калитва на автодороге «Богучар — Старая Калитва — Россошь», км 51+600, в Россошанском районе;

через реку Воронеж между Ступино и Рамонью в Рамонском районе;

через реку Воронеж в Рамони в направлении ж/д станции в Рамонском районе.

Кроме того, в Воронежской области по состоянию на 15 апреля затоплены 29 приусадебных участков в Новой Усмани Новоусманского района и в Углянце Верхнехавского района.

МЧС