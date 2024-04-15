В Воронежской области затоплено 6 низководных мостов

К понедельнику, 15 апреля, в Воронежской области не работает 6 низководных мостов в пяти муниципалитетах. Об этом рассказало в оперативной сводке региональное МЧС.
По прогнозам спасателей, наивысшее половодье ожидается к
К 15 апреля затоплены следующие низководные мосты:
через реку Ворона мост между населенными пунктами Большие Алабухи и Власовкой в Грибановском районе, здесь организована лодочная переправа;
через реку Савала мост в районе села Русаново на автодороге «Новохоперск — Русаново-Еланский», км 5+000, в Новохоперском районе;
через реку Хопер мост между Губари и Макашевкой в Борисоглебском районе,
через реку Черная Калитва на автодороге «Богучар — Старая Калитва — Россошь», км 51+600, в Россошанском районе;
через реку Воронеж между Ступино и Рамонью в Рамонском районе;
через реку Воронеж в Рамони в направлении ж/д станции в Рамонском районе.
Кроме того, в Воронежской области по состоянию на 15 апреля затоплены 29 приусадебных участков в Новой Усмани Новоусманского района и в Углянце Верхнехавского района.