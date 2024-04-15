В Красноярском крае соседи спасли мужчину из горящего дома

Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть вечером. До прибытия дежурного караула соседи вывели хозяина из задымленного дома. Мужчина спал и не заметил начало пожара. Его госпитализировали в районную больницу с ожогами и отравлением угарным газом.