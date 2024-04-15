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В Красноярском крае соседи спасли мужчину из горящего дома

В деревне Шошкино Красноярского края при пожаре в жилом доме чуть не погиб мужчина. Его спасли соседи.

Источник: РИА "Новости"

В деревне Шошкино Сухобузимского района Красноярского края при пожаре в жилом доме чуть не погиб мужчина. Все произошло вчера, 14 апреля, сообщает краевая служба спасения.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть вечером. До прибытия дежурного караула соседи вывели хозяина из задымленного дома. Мужчина спал и не заметил начало пожара. Его госпитализировали в районную больницу с ожогами и отравлением угарным газом.

Огонь потушили общими усилиями краевых и федеральных пожарных. Возгорание началось из-за неправильного обращения с печью.

За прошлую неделю по этой причине в крае произошло 15 пожаров. Напоминаем, что для топки печи нельзя использовать горючие жидкости. Также нельзя оставлять топящуюся печь без присмотра.

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