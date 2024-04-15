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Экс-главу клиники Мешалкина осудили на 3,5 года за хищение 1,3 млрд рублей

Также осудили его супругу.

Источник: AP 2023

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Е. Н. Мешалкина, академику РАН Александру Караськову. Его признали виновным в присвоении 1,8 млрд рублей из бюджета, а также в попытке отмывания похищенных денег, передает корреспондент Сиб.фм.

Караськова приговорили к 3,5 годам заключения в колонии общего режима. Также ему назначили штраф в 800 тысяч рублей.

Его супругу и бывшего заместителя, Ирину Бойцову, назначили 3 года в колонии общего режима, а также штраф в полмиллиона рублей.

Ранее гособвинение просило осудить Караськова на семь лет.