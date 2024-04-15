Экс-главу клиники Мешалкина осудили на 3,5 года за хищение 1,3 млрд рублей

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Е. Н. Мешалкина, академику РАН Александру Караськову. Его признали виновным в присвоении 1,8 млрд рублей из бюджета, а также в попытке отмывания похищенных денег, передает корреспондент Сиб.фм.