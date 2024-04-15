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17 иностранцев задержали на границе с Казахстаном

В период с 28 марта по 10 апреля 2024 года военнослужащими Департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области при попытке незаконного пересечения государственной границы в обход установленных пунктов пропуска задержаны 17 иностранцев, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Источник: t.me/knbgov_kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, противозаконные действия иностранцев были связаны с наличием у них ограничений на право пересечения границы. Проводятся досудебные расследования.

«Пограничная служба КНБ напоминает, что в соответствии с законодательством нарушение государственной границы Республики Казахстан и ее режима влечет уголовную и административную ответственность», — отметили в КНБ.

Напомним, ранее полицейские Павлодарской области при пересечении границы задержали мужчину, который находится в межгосударственном розыске за мошенничество в особо крупном размере. Отмечалось, что он вел себя странно и постоянно оглядывался. Иностранец был водворен в ИВС.

Также в Туркестанской области задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери в Новосибирске. Мужчина пытался на такси пересечь государственную границу.