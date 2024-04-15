17 иностранцев задержали на границе с Казахстаном

Напомним, ранее полицейские Павлодарской области при пересечении границы задержали мужчину, который находится в межгосударственном розыске за мошенничество в особо крупном размере. Отмечалось, что он вел себя странно и постоянно оглядывался. Иностранец был водворен в ИВС.