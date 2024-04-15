Мужчина ушел из дома и пропал без вести в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшего 36-летнего Олега Копченко. В дежурную часть обратилась мать разыскиваемого с заявлением о пропаже. По ее словам, накануне мужчина ушел из дома на улице Карла Либкнехта и до настоящего времени не вернулся. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.