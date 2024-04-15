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Мужчина ушел из дома и пропал без вести в Усолье-Сибирском

Пропавший может быть дезориентирован в пространстве.

Источник: ГУ МВД

В Усолье-Сибирском сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшего 36-летнего Олега Копченко. В дежурную часть обратилась мать разыскиваемого с заявлением о пропаже. По ее словам, накануне мужчина ушел из дома на улице Карла Либкнехта и до настоящего времени не вернулся. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.

Приметы: рост около 172 см, волосы на голове выбриты. Мужчина был одет в серую ветровку и спортивный костюм с черными полосками, черные кроссовки. Может быть дезориентирован в пространстве.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8 (904) 111−55−28 или 02 (102 — с любого оператора сотовой связи).