Мужчина ушел из дома и пропал без вести в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшего 36-летнего Олега Копченко. В дежурную часть обратилась мать разыскиваемого с заявлением о пропаже. По ее словам, накануне мужчина ушел из дома на улице Карла Либкнехта и до настоящего времени не вернулся. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.
Приметы: рост около 172 см, волосы на голове выбриты. Мужчина был одет в серую ветровку и спортивный костюм с черными полосками, черные кроссовки. Может быть дезориентирован в пространстве.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: