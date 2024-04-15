В мэрии Иркутска прокомментировали задержание сотрудника «Безопасного города»

По версии следкома, работник получил взятку от лица, представляющего коммерческую организацию. Деньги были переданы за подготовку документов и приемку услуг по муниципальным контрактам, связанных с организацией системы интеллектуального видеонаблюдения в Иркутске. Сейчас обвиняемый заключен под стражу, проводятся следственные действия.