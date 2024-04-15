В мэрии Иркутска прокомментировали задержание сотрудника «Безопасного города»

СУ СКР по Иркутской области задержали работника иркутского учреждения «Безопасный город» по обвинению в получении взятки в 500 тысяч рублей. Заведено уголовное дело. Сотрудники администрации города прокомментировали ситуацию:
— Сотрудничаем со следствием по данному делу. Нами были предоставлены необходимые документы, даны пояснения. Все обстоятельства сейчас устанавливаются сотрудниками следственных органов. В текущих условиях расцениваем такой поступок как предательство, — сообщил директор МКУ «Безопасный город» Алексей Зяблицкий.
По версии следкома, работник получил взятку от лица, представляющего коммерческую организацию. Деньги были переданы за подготовку документов и приемку услуг по муниципальным контрактам, связанных с организацией системы интеллектуального видеонаблюдения в Иркутске. Сейчас обвиняемый заключен под стражу, проводятся следственные действия.