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В мэрии Иркутска прокомментировали задержание сотрудника «Безопасного города»

Работника «Безопасного города» задержали на месте преступления.

Источник: Комсомольская правда

СУ СКР по Иркутской области задержали работника иркутского учреждения «Безопасный город» по обвинению в получении взятки в 500 тысяч рублей. Заведено уголовное дело. Сотрудники администрации города прокомментировали ситуацию:

— Сотрудничаем со следствием по данному делу. Нами были предоставлены необходимые документы, даны пояснения. Все обстоятельства сейчас устанавливаются сотрудниками следственных органов. В текущих условиях расцениваем такой поступок как предательство, — сообщил директор МКУ «Безопасный город» Алексей Зяблицкий.

По версии следкома, работник получил взятку от лица, представляющего коммерческую организацию. Деньги были переданы за подготовку документов и приемку услуг по муниципальным контрактам, связанных с организацией системы интеллектуального видеонаблюдения в Иркутске. Сейчас обвиняемый заключен под стражу, проводятся следственные действия.