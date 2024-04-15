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Суд вынес приговор жительнице Ангарска за использование маткапитала для обогащения

Женщина использовала средства для приобретение жилья, которое потом продала.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Ангарске суд поддержал требования прокуратуры о взыскании с местной жительницы более 420 тысяч рублей по факту не исполнения обязательств при получении маткапитала. После рождения второго ребенка женщина получила государственный сертификат и приобрела жилье. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.

Местная жительница дала нотариальное обязательство об его оформлении в общую собственность с детьми с определением размера долей. Однако позже она продала жилье, а деньгами распорядилась по собственному усмотрению, потратив на собственные нужды. Фактически улучшение условий проживания семьи не произошло, а у детей отсутствуют в собственности какие-либо жилые помещения.

После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.