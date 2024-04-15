В полиции рассказали о личностях погибших и пострадавших в ДТП на трассе «Сибирь»

В полиции озвучили дополнительную информацию об участниках ДТП на автодороге «Сибирь» вблизи поселка Забитуй Аларского района. Напомним, 50-летняя женщина за рулем Nissan Qashqai врезалась в КАМАЗ, а после столкнулась с Toyota Corolla. В результате водитель и пассажир Nissan погибли, еще двое пассажиров этой машины пострадали. Как уточнили в МВД, предварительно, в машине находились бывшие коллеги. Они ездили в Кемерово и участвовали там в соревнованиях по волейболу. Команда друзей возвращалась в Шелехов, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.