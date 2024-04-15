Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семейную наркоплантацию с кустами конопли накрыли в Петергофе

В Северной столице отец и дочь попались на незаконном выращивании наркотического растения.

Источник: Комсомольская правда

Стражи правопорядка накрыли семейную наркоплантацию в доме на улице Озерковая в Петергофе. На месте они задержали 61-летнего отца и 41-летнюю дочь. О подробностях сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

— Задержанные изобличены в незаконном выращивании наркотического растения конопля и изготовлении из нее марихуаны для дальнейшего сбыта. Во время обысков в доме и машине изъяли девять контейнеров с марихуаной общим весом почти 1,5 килограмма, пакетики с застежкой, оборудование для полива и выращивания растений, — уточнило ведомство.

Кроме того, полицейские также нашли и изъяли пять кустов конопли и высушенные части растений, которые были приготовлены для дальнейшего потребления и продажи. Против отца и дочери возбудили уголовное дело по третьей части статьи 228.1 УК РФ (покушение на производство и сбыт наркотических средств).

Мужчине уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а его дочь отпустили под подписку о невыезде. Расследование дела продолжается.