Семейную наркоплантацию с кустами конопли накрыли в Петергофе

— Задержанные изобличены в незаконном выращивании наркотического растения конопля и изготовлении из нее марихуаны для дальнейшего сбыта. Во время обысков в доме и машине изъяли девять контейнеров с марихуаной общим весом почти 1,5 килограмма, пакетики с застежкой, оборудование для полива и выращивания растений, — уточнило ведомство.