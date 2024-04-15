Семейную наркоплантацию с кустами конопли накрыли в Петергофе

Стражи правопорядка накрыли семейную наркоплантацию в доме на улице Озерковая в Петергофе. На месте они задержали 61-летнего отца и 41-летнюю дочь. О подробностях сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Задержанные изобличены в незаконном выращивании наркотического растения конопля и изготовлении из нее марихуаны для дальнейшего сбыта. Во время обысков в доме и машине изъяли девять контейнеров с марихуаной общим весом почти 1,5 килограмма, пакетики с застежкой, оборудование для полива и выращивания растений, — уточнило ведомство.
Кроме того, полицейские также нашли и изъяли пять кустов конопли и высушенные части растений, которые были приготовлены для дальнейшего потребления и продажи. Против отца и дочери возбудили уголовное дело по третьей части статьи 228.1 УК РФ (покушение на производство и сбыт наркотических средств).
Мужчине уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а его дочь отпустили под подписку о невыезде. Расследование дела продолжается.