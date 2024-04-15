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Пострадавшим от паводков казахстанцам отсрочат налоговые платежи

Казахстанцам, пострадавшим от паводков, предоставят отсрочку по уплате налогов и других обязательных платежей. Об этом говорится в постановлении Комитета государственных доходов МФ РК, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Согласно документу для налогоплательщиков, включенных местными исполнительными органами в списки пострадавших от паводков:

— до 1 июля 2024 года предоставят отсрочку сроков уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам, наступающих в период с 1 марта по 30 июня 2024 года;

— перенесут сроки сдачи налоговой отчетности, наступающие в период с 1 марта по 30 июня 2024 года, на 1 июля 2024 года;

— до 1 июля 2024 года приостановят принятие обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и мер принудительного взыскания налоговой задолженности;

— до 1 июля 2024 года продлят сроки исполнения уведомлении об устранении нарушений, выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля, наступающие в период с 1 марта по 30 июня 2024 года;

— до 1 июля 2024 года приостановят:

  • назначение налоговых проверок (комплексных, тематических, встречных, хронометражных обследований);
  • течение сроков проведения налоговых проверок, осуществляемых органами государственных доходов.

При этом срок приостановления не включается в сроки проверки и исковой давности.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» до 29 апреля.

налоги