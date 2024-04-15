Пострадавшим от паводков казахстанцам отсрочат налоговые платежи

Согласно документу для налогоплательщиков, включенных местными исполнительными органами в списки пострадавших от паводков:
— до 1 июля 2024 года предоставят отсрочку сроков уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам, наступающих в период с 1 марта по 30 июня 2024 года;
— перенесут сроки сдачи налоговой отчетности, наступающие в период с 1 марта по 30 июня 2024 года, на 1 июля 2024 года;
— до 1 июля 2024 года приостановят принятие обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и мер принудительного взыскания налоговой задолженности;
— до 1 июля 2024 года продлят сроки исполнения уведомлении об устранении нарушений, выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля, наступающие в период с 1 марта по 30 июня 2024 года;
— до 1 июля 2024 года приостановят:
- назначение налоговых проверок (комплексных, тематических, встречных, хронометражных обследований);
- течение сроков проведения налоговых проверок, осуществляемых органами государственных доходов.
При этом срок приостановления не включается в сроки проверки и исковой давности.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» до 29 апреля.