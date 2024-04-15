Фото избитой на Мальдивах Салтанат Нукеновой показали в суде

«Прошу обратить внимание на телесные повреждения. Они были сделаны на Мальдивах в феврале 2023 года… представленные фотографии, предоставленные Салтанат Нукеновой Амангельды, были нами распечатаны, были увидены многочисленные повреждения. На лице, на плече, на запястьях, огромная гематома на левом плече в ходе отпуске на Мальдивах», — заявила адвокат потерпевшей стороны.