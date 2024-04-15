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Фото избитой на Мальдивах Салтанат Нукеновой показали в суде

В Астане продолжается суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и директором «Гастроцентра» Бахытжаном Байжановым. Бишимбаева обвиняют в убийстве жены, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Соцсети

Во время судебного заседания адвокат потерпевшей стороны выступила с ходатайством о приобщении к делу переписки Салтанат Нукеновой с ее родным братом Айтбеком Амангельды в период с 20 по 24 марта. Тогда Салтанат отправляла брату фотографии с отпуска на Мальдивах.

На фотографиях, по описанию адвоката, яркие следы кровоподтеков на плече и синюшные следы на других частях тела.

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«Прошу обратить внимание на телесные повреждения. Они были сделаны на Мальдивах в феврале 2023 года… представленные фотографии, предоставленные Салтанат Нукеновой Амангельды, были нами распечатаны, были увидены многочисленные повреждения. На лице, на плече, на запястьях, огромная гематома на левом плече в ходе отпуске на Мальдивах», — заявила адвокат потерпевшей стороны.

Данные фотографии показали присяжным заседателям и остальным участникам процесса. Отметим, ранее адвокаты подсудимого Куандыка Бишимбаева ходатайствовали о приобщении фотографий с отдыха на Мальдивах, на которых изображены Бишимбаев и Нукенова. Эти фотографии нужны, чтобы опровергнуть обвинения в части истязаний, сообщил адвокат подсудимого.

«На выражениях лица у них все видно», — добавила другой адвокат Бишимбаева.

Напомним, на предыдущем заседании показания дал подсудимый Бахытжан Байжанов. Он попросил прощения у всех. В ходе заседания Байжанов подробно описал случившееся в день смерти Салтанат. Помимо этого, Байжанов рассказал, почему не реагировал на синяки Нукеновой.

Также Бахытжан Байжанов рассказал, почему удалил видеозапись с камер видеонаблюдения в ресторане BAU в день смерти Салтанат Нукеновой. После Байжанов рассказал о последних минутах жизни Салтанат, заявив, что он звонил в скорую, а Бишимбаев — ясновидящей.

Кроме того, в четверг, 11 апреля, Ерлан Газымжанов, адвокат экс-министра Куандыка Бишимбаева, заявил об отводе судьи Айжан Кульбаевой. Причиной, с его слов, стало разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд. Однако суд отказал в отводе судьи — процесс продолжился в прежнем режиме.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова — гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии — в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора «Гастроцентра», брата Бишимбаева, в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям — убийство и истязание, а его брата — в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева. Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой.

Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление. Подсудимый Бишимбаев не признал вину.