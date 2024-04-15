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ВС России ударили по французским наемникам в Славянске, сообщили в подполье

ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по расположению французских наемников в подконтрольном ВСУ Славянске, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

Источник: AP 2023

«По сообщениям от наших товарищей, прилетело в “располагу”, где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам», — отметил собеседник агентства.

Лебедев добавил, что треть Славянска перекрыта военными, идет массовая проверка документов и смартфонов всех, кто находится на улице. По непроверенным данным, некоторые скорые прибыли из Павлограда.

В середине января российские войска уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных наемников, основу которых составляли французы. По данным Минобороны, тогда армии удалось ликвидировать более 60 боевиков.

МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от них в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков соотечественников в Харькове «грубой манипуляцией русских».