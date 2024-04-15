Жили в шалаше из фанеры и линолеума: пермячка скрывала детей в лесу Тульской области

«В лесу Тульской области девочки жили в шалаше, стены которого были сделаны из фанеры, а крыша представляла собой кусок линолеума. В ближайшее время детей передадут бабушке, которая проживает в нашем регионе и уже оформляет опекунство», — рассказала уполномоченный по правам человека в Пермском крае Светлана Денисова телекомпании «Рифей».
По ее словам, бабушка уже пыталась ограничить мать двух девочек в родительских правах, и детский омбудсмен поддержала ее в этом. Однако суд принял другое решение, посчитав, что заболевание мамы не мешает воспитывать детей, поэтому оставил дочек с ней.
Семья была в федеральном розыске более полугода. Сообщается, что родители с детьми готовили пищу на костре, а мылись в тазу. Девочки не ходили ни в школу, ни к медикам.
По данным СМИ, история началась в 2021 году. До этого времени обе девочки жили в Перми, а после развода их мать познакомилась в интернете с другим мужчиной и вышла за него замуж. Все вместе они переехали в село в Ярославской области, а летом 2022 года семья уехала в неизвестном направлении. Бабушка забила тревогу, написала заявление о пропаже в полицию. Через некоторое время семью обнаружили в заброшенном доме на берегу реки в соседнем городе. При этом мать девочек называлась чужим именем и отказывалась показывать документы на детей.
У девочек оказались следы от многочисленных укусов насекомых, ссадины и вши. Полиции дети рассказали о страхе перед новым мужем мамы. В связи с этими обстоятельствами опека забрала их в реабилитационный центр, а в январе прошлого года бабушка пошла в суд, чтобы лишить свою дочь родительских прав и забрать внучек себе.
Ранее стало известно о похищении ребенка в одном из детсадов Перми. На заборе детского сада № 272 нашли бесхозный рюкзак, который якобы принадлежал пропавшему ребенку.