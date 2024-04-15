Жили в шалаше из фанеры и линолеума: пермячка скрывала детей в лесу Тульской области

По данным СМИ, история началась в 2021 году. До этого времени обе девочки жили в Перми, а после развода их мать познакомилась в интернете с другим мужчиной и вышла за него замуж. Все вместе они переехали в село в Ярославской области, а летом 2022 года семья уехала в неизвестном направлении. Бабушка забила тревогу, написала заявление о пропаже в полицию. Через некоторое время семью обнаружили в заброшенном доме на берегу реки в соседнем городе. При этом мать девочек называлась чужим именем и отказывалась показывать документы на детей.