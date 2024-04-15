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Для поиска пропавших подростков в Уфу прибыли волонтеры из Москвы

К поиску пропавших в Уфе подростков подключились новые координаторы «Лизаалерт» из Москвы. Об этом во время оперативного совещания в ЦУРе рассказал и.о. председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Источник: Лиза Алерт. Башкортостан

По словам Кирилла Первова, днем запланирована встреча с ними в штабе. Работа по поиску подростков ведется ежедневно.

Напомним, подростки вечером 30 марта ушли гулять в лес на улице Шафиева и не вернулись. Школьников ищут волонтеры поисковых отрядов, правоохранители, сотрудники экстренных служб. 31 марта спасатели обнаружили на берегу оставленные подростками рюкзаки. По факту пропажи детей возбудили уголовное дело. 2 апреля во время работы спасатели нашли сапог, который предположительно, принадлежал одному из пропавших подростков. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров поручил продолжать поиски пропавших подростков.

Рассказать об информации, которая поможет в поиске пропавших подростков, можно по номерам 102 или 112.