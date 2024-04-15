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Белорусские лесники потушили пожар, перекинувшийся с Украины

Чтобы потушить места перехода огня, лесникам приходилось передвигаться по воде с ранцевыми огнетушителями.

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Белорусские лесники потушили трансграничный пожар, сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства республики в официальном Telegram-канале ведомства.

Леса горели в Полесском лесхозе. Как уточняется, огонь перекинулся на территорию Беларуси с Украины.

«Под угрозой оказалась болотистая местность в Вильенском лесничестве. По оперативной информации пострадало около 0,5 гектаров».

сообщили в министерстве.

Очаг возгорания удалось обнаружить с помощью автоматизированной системы видеонаблюдения. На место происшествия оперативно прибыла лесная охрана, были задействованы трактор с плугом и пожарный автомобиль.

В Минлесхозе отметили, что, несмотря на труднодоступный участок, очаг возгорания удалось ликвидировать достаточно оперативно.

«Чтобы потушить места перехода огня, работникам с ранцевыми огнетушителями приходилось передвигаться по воде. Пожар локализован».

добавили в профильном ведомстве.

Высокая пожароопасность

В Беларуси по состоянию на утро понедельника только в 12 районах можно посещать леса. В других регионах до сих пор действуют ограничения, из-за третьего класса пожарной опасности.

Открытыми считаются шесть районов Минской области. Среди них Борисовский, Вилейский, Крупский, Логойский, Молодечненский и Смолевичский. В Витебской области также шесть районов — Верхнедвинский, Городокский, Докшицкий, Лепельский, Полоцкий и Шарковщинский — тоже окрашены на карте лесного ведомства зеленым цветом.

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