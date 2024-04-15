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Ишимбайского стрелка Галустяна заключили под стражу до 6 июня

От его шальной пули погиб 23-летний местный житель.

Источник: Прокуратура Башкирии

В Ишимбае избрали меру пресечения 37-летнему Марзпетуни Галустяну, которого обвиняют в убийстве 23-летнего Данилы Рахимкулова. С учетом позиции Ишимбайской межрайонной прокуратуры суд арестовал его до 6 июня, сообщили в надзорном ведомстве республики.

Напомним, Галустян устроил стрельбу в местном ночном клубе. Его пуля попала в висок случайному свидетелю конфликта между двумя компаниями. Спустя сутки Данила скончался в реанимации.

Сам стрелок в ту же ночь бежал. Его поймали спустя шесть дней в Волгоградской области.

«Мужчине предъявлено обвинение по статье “Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом” и “Убийство, совершенное общеопасным способом”. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — отметили в прокуратуре.

Прокуратура