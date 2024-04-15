Ишимбайского стрелка Галустяна заключили под стражу до 6 июня

«Мужчине предъявлено обвинение по статье “Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом” и “Убийство, совершенное общеопасным способом”. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — отметили в прокуратуре.