Ишимбайского стрелка Галустяна заключили под стражу до 6 июня

В Ишимбае избрали меру пресечения 37-летнему Марзпетуни Галустяну, которого обвиняют в убийстве 23-летнего Данилы Рахимкулова. С учетом позиции Ишимбайской межрайонной прокуратуры суд арестовал его до 6 июня, сообщили в надзорном ведомстве республики.
Напомним, Галустян устроил стрельбу в местном ночном клубе. Его пуля попала в висок случайному свидетелю конфликта между двумя компаниями. Спустя сутки Данила скончался в реанимации.
Сам стрелок в ту же ночь бежал. Его поймали спустя шесть дней в Волгоградской области.
«Мужчине предъявлено обвинение по статье “Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом” и “Убийство, совершенное общеопасным способом”. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — отметили в прокуратуре.