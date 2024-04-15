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В Самаре ДТП закончилось разборкой со стрельбой из травмата

Стрелявшего забрали полицейские.

В воскресенье, 14 апреля, около 22:05 ДТП «Шевроле Нивы» и «Матиза» на перекрестке XXII Партсъезда и Свободы закончилось разборкой со стрельбой из травматического пистолета.

О конфликте рассказали очевидцы в Телеграмм-канале «СамараДТП». По их словам, после столкновения легковых автомобилей произошла драка. Кроме кулаков, кто-то из находившихся в «Ниве» использовал травмат, произведя несколько выстрелов в парня из «Матиза», который, по мнению одной из свидетельниц случившегося, был прав. В его машине был ребёнок.

У пострадавшено была простелена нога, он упал на асфальт.

Стрелявшего забрали полицейские.

Официальной информации о случившемся пока нет.