В Самаре ДТП закончилось разборкой со стрельбой из травмата

В воскресенье, 14 апреля, около 22:05 ДТП «Шевроле Нивы» и «Матиза» на перекрестке XXII Партсъезда и Свободы закончилось разборкой со стрельбой из травматического пистолета.
О конфликте рассказали очевидцы в Телеграмм-канале «СамараДТП». По их словам, после столкновения легковых автомобилей произошла драка. Кроме кулаков, кто-то из находившихся в «Ниве» использовал травмат, произведя несколько выстрелов в парня из «Матиза», который, по мнению одной из свидетельниц случившегося, был прав. В его машине был ребёнок.
У пострадавшено была простелена нога, он упал на асфальт.
Стрелявшего забрали полицейские.
Официальной информации о случившемся пока нет.