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В центре Новоуральска нашли гранату

На место происшествия выезжали десятки полицейских и спасателей.

Днем 14 апреля в закрытом свердловском городе Новоуральске дети обнаружили предмет, похожий на гранату. Об этом они рассказали сотрудникам одного из магазинов на улице Ленина. Те, в свою очередь, сообщили об опасной находке в ЕДДС. На место выезжали сотрудники полиции, МЧС и медики.

Из многоэтажного дома № 114 на улице Ленина эвакуировали всех жителей.

Также на место выезжали саперы из Нижнего Тагила, которые выполнили все необходимые работы по локализации предмета, сообщает «NVK | Новоуральск ВКонтакте».

Вскоре жителям разрешили вернуться в свои квартиры.

Предмет направлен на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД по Свердловской области.

Напомним, ранее гранату и патроны обнаружили на чердаке многоэтажки в Каменске-Уральском.