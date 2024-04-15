В центре Новоуральска нашли гранату

Днем 14 апреля в закрытом свердловском городе Новоуральске дети обнаружили предмет, похожий на гранату. Об этом они рассказали сотрудникам одного из магазинов на улице Ленина. Те, в свою очередь, сообщили об опасной находке в ЕДДС. На место выезжали сотрудники полиции, МЧС и медики.
Из многоэтажного дома № 114 на улице Ленина эвакуировали всех жителей.
Также на место выезжали саперы из Нижнего Тагила, которые выполнили все необходимые работы по локализации предмета, сообщает «NVK | Новоуральск ВКонтакте».
Вскоре жителям разрешили вернуться в свои квартиры.
Предмет направлен на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД по Свердловской области.
Напомним, ранее гранату и патроны обнаружили на чердаке многоэтажки в Каменске-Уральском.