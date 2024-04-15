Власти назвали причину затопления СНТ «Солнечная Долина» под Новосибирском

— Вода зашла в общество из ручья, впадающего в реку Иня, из-за образовавшегося затора, который частично ликвидирован силами дачников, вода из ручья уходит теперь в реку. Вода, которая зашла в СНТ, откачивается сельсоветом в этот ручей с помощью мотопом, — добавили в администрации.