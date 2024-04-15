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Власти назвали причину затопления СНТ «Солнечная Долина» под Новосибирском

В администрации прокомментировали ЧП.

Источник: Без источника

В администрации Новосибирского района прокомментировали подтопление СНТ «Солнечная Долина» под Новосибирском. Также власти назвали причину случившегося.

— В СНТ Солнечная долина Новолуговского сельсовета подтоплено порядка 60 земельных участков, на которых стоят дачные дома летнего проживания. Проживающего населения в зоне подтопления нет, — рассказали КП-Новосибирск в администрации Новосибирского района.

Ранее жители СНТ заявили, что в зону подтопления попали более 100 домов. Жители эвакуировали животных и вещи.

— Вода зашла в общество из ручья, впадающего в реку Иня, из-за образовавшегося затора, который частично ликвидирован силами дачников, вода из ручья уходит теперь в реку. Вода, которая зашла в СНТ, откачивается сельсоветом в этот ручей с помощью мотопом, — добавили в администрации.

По данным властей, уровень воды уже значительно снижен. В настоящий момент угрозы жизни и здоровью населения нет.