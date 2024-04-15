В Новосибирске новостройка в ЖК «Европейский берег» дала течь

Но не всегда для их безупречного исполнения современным строителям хватает мастерства. В этом смогли лично убедиться Сергей и Екатерина Зудины, которые пару лет назад купили квартиру с двумя террасами в ЖК «Европейский берег», — новоселы обнаружили течь в квартире. Уладить проблему путем переговоров с застройщиком «Брусника» пока не удалось. Новосибирцы обратились с иском в суд, они считают, всему виной некачественная гидроизоляция открытых террас. К слову, ранее аналогичные претензии предъявляли и другие жители этого дома. Семья Зудиных пошла дальше и обратилась с иском в суд. Собственники жилья требуют обязать застройщика устранить протечки и взыскать с него компенсацию морального вреда, неустойку и штраф.