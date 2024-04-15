В Новосибирской области остаются подтопленными 146 участков

В Новосибирской области 15 апреля остаются подтопленными 146 участков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Так, по данным спасателей, в четырех населенных пунктах Искитимского, Карасукского, Тогучинского, Сузунского районов (с. Легостаево, с. Чернокурья, г. Тогучин, с. Мереть) остаются подтопленными 46 приусадебных участков.
«В двух дачных обществах Новосибирского, Мошковского районов — 100 подтопленных участков. От воды освободились 60 участков в СНТ “Рябинка” Новосибирского района, 91 — в СНТ “Кедр” и 120 — в СНТ “Кирпичник” Мошковского района», — рассказали в МЧС.
Днем ранее при помощи беспилотников провели мониторинг паводковой обстановки — от СНТ «Кедр» до устья реки Иня. Они выяснили, что лед не мог привести к подъему воды в реке.
«Уровень и так полноводной в этом году Ини поднялся за счет снеготаяния в полях», — уточнили МЧС.
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Иван Быкадоров