Житель Приморья хотел инвестировать, но лишился почти 4 миллионов рублей

Телефонные мошенники продолжают искать потенциальных жертв. В Приморье с одного из жителей преступникам удалось заработать более 3,8 миллиона рублей, сообщает «КП — Владивосток» со ссылкой на прокуратуру.
Аферист связался с 49-летним мужчиной и предложил ему заработать. Он представился представителем «Газпрома». Затем в течение дня приморцу звонили люди, якобы также работающие в этой компании, и убедили его установить приложение торгового терминала для проведения сделок.
Мужчина следовал инструкциям мошенников и оформлял кредиты в разных банках, все деньги он переводил злоумышленникам. И только потом он понял, что попалась на удочку аферистов, но к этому моменту он уже потратил более 3,8 миллиона рублей.
Было заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Теперь аферистам, личности которых предстоит установить правоохранителям, грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом.