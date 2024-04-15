Жителей Ростова-на-Дону, Азова и Таганрога предупредили о возможных подтоплениях

В Ростовской области жителей Азова, Ростова-на-Дону и Таганрога предупредили о возможных подтоплениях. Обновленная информация поступила от регионального управления МЧС.
— Во второй половине дня и вечером 15 апреля около Азова ожидается повышение уровней воды с превышением неблагоприятной отметки на 10−20 см, уровень около Ростова-на-Дону — приблизится к ней, — оповещает экстренное ведомство.
Напомним, вчера об ожидаемом повышении воды также предупредил глава администрации приморского города Андрей Фатеев. Сити-менеджер попросил таганрожцев и всех жителей Ростовской области быть предельно осторожными и внимательными в непогоду.