В Крыму умер трехлетний ребенок из Херсонской области

Более месяца симферопольские врачи пытались выходить маленького пациента, пишет «КП-Крым». Весной 2023 года у мальчика обнаружили опухоль в шейном отделе и направили на лечение в Крым. Его мама умерла в начале СВО. Ребенка вместе с 10-летним братом и отцом эвакуировали в соседнее село в Херсонской области.
Во время первой госпитализации с Ваней была его тетя, после этого с ребенком оставался отец. Крымчане помогали малышу средствами и продуктами, а настоятель храма Александра Невского согласился крестить ребенка прямо в больничной палате.
Последние две недели Ваня провел на аппарате ИВЛ. К сожалению, преодолеть болезнь малышу не удалось.