Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму умер трехлетний ребенок из Херсонской области

Трехлетний ребенок из Херсонской области, оставшийся без мамы, умер в больнице в Крыму.

Более месяца симферопольские врачи пытались выходить маленького пациента, пишет «КП-Крым». Весной 2023 года у мальчика обнаружили опухоль в шейном отделе и направили на лечение в Крым. Его мама умерла в начале СВО. Ребенка вместе с 10-летним братом и отцом эвакуировали в соседнее село в Херсонской области.

Во время первой госпитализации с Ваней была его тетя, после этого с ребенком оставался отец. Крымчане помогали малышу средствами и продуктами, а настоятель храма Александра Невского согласился крестить ребенка прямо в больничной палате.

Последние две недели Ваня провел на аппарате ИВЛ. К сожалению, преодолеть болезнь малышу не удалось.

несчастный случай
медицина