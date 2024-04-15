В Крыму умер трехлетний ребенок из Херсонской области

Более месяца симферопольские врачи пытались выходить маленького пациента, пишет «КП-Крым». Весной 2023 года у мальчика обнаружили опухоль в шейном отделе и направили на лечение в Крым. Его мама умерла в начале СВО. Ребенка вместе с 10-летним братом и отцом эвакуировали в соседнее село в Херсонской области.