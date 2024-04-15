В Бабяково под Воронежем загорелся мусорный полигон

В селе Бабяково Новоусманского района в ночь на понедельник, 15 апреля, загорелся мусорный полигон. На момент 10:00 понедельника пожар еще не потушили. Однако спасатели заявили, что огонь ничему не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
Очевидцы поделились фото и видео в социальных сетях и рассказали о сильнейшем неприятном запахе возле места происшествия. По словам спасателей, есть большие сложности с доступом к очагу пожара. На полигоне работает местная добровольная пожарная команда, а также администрация полигона.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в поселке Есипово Терновского района Воронежской области вечером воскресенья, 14 апреля, загорелась трава в поле и лесополосе. Огонь охватил площадь около 50 кв. м. Никто не пострадал.