В Бабяково под Воронежем загорелся мусорный полигон

В селе Бабяково Новоусманского района в ночь на понедельник, 15 апреля, загорелся мусорный полигон. На момент 10:00 понедельника пожар еще не потушили. Однако спасатели заявили, что огонь ничему не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.