Под Дивногорском заметили следы медведя

Спасатели напоминают, что медведя можно отпугнуть при помощи шума. Туристам с собой рекомендуется брать свистки, трещотки или другие предметы, создающие шум. Еще может помочь громкий разговор или пение. Если вы во время похода в компании встретите косолапого, соберитесь кучнее и постарайтесь сохранять спокойствие, чтобы хищник увидел толпу и ретировался.