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Под Дивногорском заметили следы медведя

Хищник бродит в районе дач у реки Большая Лиственная.

Возле дач под Дивногорском заметили следы медведя. Как пишут Sibnovosti со ссылкой на местные телеграм-каналы, отпечаток хищника нашли около реки Большая Лиственная.

При этом некоторые горожане утверждают, что видели следы косолапого в этом районе еще в марте.

В Красноярском крае свежие медвежьи следы начали замечать на прошлой неделе. В региональном МЧС сообщили, что отпечатки косолапого видели жители Емельяновского, Манского, Ужурского, Краснотуранского, Балахтинского и Большемуртинского районов.

Спасатели напоминают, что медведя можно отпугнуть при помощи шума. Туристам с собой рекомендуется брать свистки, трещотки или другие предметы, создающие шум. Еще может помочь громкий разговор или пение. Если вы во время похода в компании встретите косолапого, соберитесь кучнее и постарайтесь сохранять спокойствие, чтобы хищник увидел толпу и ретировался.

Отметим, что способ с шумом может помочь и одинокому туристу.

флора и фауна