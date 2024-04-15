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Жительница Хабкрая украла у знакомой карту, чтобы пройтись по магазинам

Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Жительница Николаевска-на-Амуре украла у знакомой банковскую карту, чтобы пройтись по магазинам, сообщает прокуратура Хабаровского края.

В декабре прошлого года женщина пришла в гости к своей приятельнице, дождавшись, когда хозяйка квартиры уснет, она взяла ее банковскую карту. После этого она отправилась по магазинам и, используя функцию бесконтактной оплаты, потратила 72 тысячи рублей.

«Суд, с учетом позиции Николаевской-на-Амуре городской прокуратуры, признал 43-летнюю местную жительницу виновной по п. “г” ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета)», — сообщает прокуратура Хабаровского края.

Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.