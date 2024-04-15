Жительница Хабкрая украла у знакомой карту, чтобы пройтись по магазинам

В декабре прошлого года женщина пришла в гости к своей приятельнице, дождавшись, когда хозяйка квартиры уснет, она взяла ее банковскую карту. После этого она отправилась по магазинам и, используя функцию бесконтактной оплаты, потратила 72 тысячи рублей.