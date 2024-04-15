Членам ОПГ вынесли приговор за контрабанду древесины на 488 тысяч рублей в Приангарье

Троим членам организованной преступной группы вынесли приговор за контрабанду древесины на 488,1 млн рублей в Иркутской области. Незаконную деятельность присели сотрудники УФСБ по региону совместно с правоохранителями из ВС ЛУ МВД России на транспорте. Двоим преступникам назначили реальные сроки лишения свободы, третьему — условный срок. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу УФСБ по области.
Установлено, что участники ОПГ приобретали незаконно заготовленную древесину. В таможенные органы они предоставляли заведомо подложные документы о происхождении древесины, после чего она перемещалась за пределы России и реализовывались. Всего члены преступной группы совершили контрабанду порядка 83,3 тысяч кубометров хвои.
Фигурантов дела признали виновными в контрабанде, приобретении, хранении и перевозке древесины, а также в незаконном создании юрлица и легализации денег.
По приговору Саянского горсуда один участник ОПГ отправиться за решетку на 8 лет 3 месяца, другой — на 8 лет. Третьему фигуранту назначили 4 года условно.