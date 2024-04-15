Членам ОПГ вынесли приговор за контрабанду древесины на 488 тысяч рублей в Приангарье

Троим членам организованной преступной группы вынесли приговор за контрабанду древесины на 488,1 млн рублей в Иркутской области. Незаконную деятельность присели сотрудники УФСБ по региону совместно с правоохранителями из ВС ЛУ МВД России на транспорте. Двоим преступникам назначили реальные сроки лишения свободы, третьему — условный срок. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу УФСБ по области.