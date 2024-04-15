Водитель опрокинувшегося квадроцикла погиб в Тайшетском районе

Инцидент произошел недалеко от поселка Квиток Тайшетского района накануне, 14 апреля. По предварительным данным, 51-летний водитель не справился с управлением четырехколесного мотовездехода, в результате транспорт лег на бок. Мужчина скончался на месте. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.