Водитель опрокинувшегося квадроцикла погиб в Тайшетском районе

Инцидент произошел недалеко от поселка Квиток Тайшетского района накануне, 14 апреля. По предварительным данным, 51-летний водитель не справился с управлением четырехколесного мотовездехода, в результате транспорт лег на бок. Мужчина скончался на месте. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии, выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что в Иркутской области четыре человека погибли и 30 пострадали в ДТП за неделю. За это время на территории региона зарегистрировали 26 аварий.